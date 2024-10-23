Бывшего и.о. замгубернатора Севастополя задержали при получении взятки в 6 млн рублей

Следователи задержали с поличным бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в 6 млн рублей. Эту сумму он требовал у представителя "Севастопольгаз".

Как говорится в материалах дела, посредником в передаче денег выступил приятель Горлова Максим Ларин. Он и экс-чиновник признали вину, передает ТАСС.

В конце августа Басманный суд Москвы арестовал Горлова до 25 октября. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

6 августа губернатор города Михаил Развожаев объявил, что уволил Горлова. В администрации Севастополя Горлов отвечал за сферу ЖКХ и природопользования.