02 Июня 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко сообщил, что в консолидированный бюджет Кубани в 2024 году поступило более 520 млрд рублей налогов

Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой обсуждались меры по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет края. В обсуждении участвовали руководитель УФНС по краю Алексей Семенов, главный судебный пристав Краснодарского края Галина Косогорская, начальник специализированного отдела судебных приставов по Краснодарскому краю №1 Главного межрегионального управления ФССП Елена Козлова, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, министр финансов региона Александр Кнышов.

Спикер кубанского парламента, отметил: «За отчетный период в консолидированный бюджет края поступило более 520 млрд рублей налогов, с ростом на 13% к предыдущему периоду и перевыполнением плана почти на 5%. Достигнутая динамика — это результат коллективной работы органов власти всех уровней, в том числе деятельности федеральной налоговой службы, направленной на снижение неформальной занятости, легализацию налоговой базы и доходов граждан».

(2025)|Фото: kubzsk.ru

По словам Алексея Семенова, в прошлом году выросло число налогоплательщиков и почти на 6% – количество индивидуальных предпринимателей. Обеспечен учет по месту жительства 6,3 млн физлиц. Также край занимает лидирующие позиции по числу самозаняты, снижается число предприятий-банкротов. За 4 месяца текущего года темпы поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет края составили 106,8%.

По словам Галины Косогорской, ГУ ФССП по краю в сотрудничестве с УФНС, правоохранительными органами и органами госвласти реализует комплексный подход, включающий в себя применение современных методов взыскания, использование цифровых технологий и индивидуальную работу с должниками. За последние три года службой взыскано в бюджетную систему РФ более 22 млрд рублей, из них более 12 млрд рублей – налоговая задолженность. В 2024 году взыскано в бюджетную систему 4,9 млрд рублей. В консолидированный бюджет Краснодарского края – 3,5 млрд рублей. В этом году в бюджетную систему РФ взыскано 1,3 млрд рублей, 600 млн из которых – налоговая задолженность.

Как отметил председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко, по основным доходным источникам, за исключением налога на прибыль организаций, сложилась высокая динамика. Фактором роста бюджетных доходов наряду со стабильной работой большинства отраслей экономики и инвестиционными вливаниями стала работа исполнительных органов края, муниципалитетов, налоговых органов по увеличению собственных доходов консолидированного бюджета края.

В ходе дискуссии председатель ЗСК поднял тему туристского налога, введенного с 1 января. По словам Юрия Бурлачко, у владельцев гостиниц, туристов и муниципалитетов возникают вопросы, связанные с введением, уплатой этого налога и предоставлением льгот по нему.

Алексей Семенов пояснил, что налоговой инспекцией проведено более одной тысячи разъяснительных мероприятий. В крае состоят на учете 1350 плательщиков. За 5 месяцев поступило 309 млн рублей туристского налога.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Завершая обсуждение, председатель ЗСК констатировал, что в отчетном году, несмотря на внешние вызовы, краю удалось достичь позитивной динамики по основным показателям социально-экономического развития региона. При этом главными задачами текущего года остаются сохранение устойчивости экономики и социальной стабильности Кубани, безусловное выполнение всех обязательств перед жителями края.

«Нам необходимо обеспечить поступление бюджетных доходов в запланированных объемах, и здесь важны слаженная командная работа и взаимодействие всех органов власти», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, консолидированный бюджет, налоги


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