13 автобусов Екатеринбурга изменят свои маршруты во время фестиваля "Движение"
С 4 по 9 июня в Екатеринбурге 13 автобусов изменят схему маршрута из-за автомотофестиваля "Движение". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что на время проведения фестиваля ряд улиц будет закрыт, а потому ограничения затронут и общественный транспорт. Речь идет об автобусах № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93, которые перестанут курсировать по привычному маршруту с 00.10 4 июня и до 05.00 9 июня.
Кроме этого, из схем исключаются остановки "Площадь 1905 года", расположенные на улице 8 Марта, поскольку именно там развернется главная площадка фестиваля.
В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы:
- № 46 "Папанина – Академика Ланда";
- № 51 "Елизавет – Академика Ландау";
- № 52 "Елизавет – Академика Ландау";
- № 50 "Широкая речка – УрФУ";
- № 54 "Краснолесье – Синие камни";
- № 62 "Академика Ландау – Южная подстанция";
- № 93 "Академика Ландау - ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)";
- № 054 "Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)";
- № 89 "УрФУ - Окраинная улица".
Автобус № 57 "ДМБ № 9 - Елизавет" будет следовать:
- к остановке "Елизавет" по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;
- к остановке "ДМБ № 9" по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.
Автобус № 60 "УрФУ - Химмаш" пройдет по следующему маршруту:
- к остановке "Химмаш" по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту;
- к остановке "УрФУ" по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина, далее по маршруту.
Автобус № 67 "ДМБ № 9 – Школа Созвездие" будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту.
Автобус № 81 "17 Мехколонна – Авангард":
- к остановке "17 Мехколонна" по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;
- к остановке "Авангард" по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.
Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.