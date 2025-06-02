02 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

13 автобусов Екатеринбурга изменят свои маршруты во время фестиваля "Движение"

С 4 по 9 июня в Екатеринбурге 13 автобусов изменят схему маршрута из-за автомотофестиваля "Движение". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что на время проведения фестиваля ряд улиц будет закрыт, а потому ограничения затронут и общественный транспорт. Речь идет об автобусах № 46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93, которые перестанут курсировать по привычному маршруту с 00.10 4 июня и до 05.00 9 июня.

Кроме этого, из схем исключаются остановки "Площадь 1905 года", расположенные на улице 8 Марта, поскольку именно там развернется главная площадка фестиваля.

В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы:

  • № 46 "Папанина – Академика Ланда";
  • № 51 "Елизавет – Академика Ландау";
  • № 52 "Елизавет – Академика Ландау";
  • № 50 "Широкая речка – УрФУ";
  • № 54 "Краснолесье – Синие камни";
  • № 62 "Академика Ландау – Южная подстанция";
  • № 93 "Академика Ландау - ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)";
  • № 054 "Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)";
  • № 89 "УрФУ - Окраинная улица".

Автобус № 57 "ДМБ № 9 - Елизавет" будет следовать:

  • к остановке "Елизавет" по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;
  • к остановке "ДМБ № 9" по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Автобус № 60 "УрФУ - Химмаш" пройдет по следующему маршруту:

  • к остановке "Химмаш" по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту;
  • к остановке "УрФУ" по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина, далее по маршруту.

Автобус № 67 "ДМБ № 9 – Школа Созвездие" будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту.

Автобус № 81 "17 Мехколонна – Авангард":

  • к остановке "17 Мехколонна" по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту;
  • к остановке "Авангард" по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта, далее по маршруту.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, фестиваль Движение, автобус, маршрут


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