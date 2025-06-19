На побережье Анапы появились мелкие выбросы мазута

Мелкие выбросы мазута убрали на побережье Анапы. Это сделано сегодня, 19 июня.

Читайте также: Югу России продлевают энергодефицит

Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга, сообщает оперштаб Кубани.

В конце мая в сеть попали кадры с пляжей Анапы: видно, что туристы не только гуляют по берегу, но и купаются в воде, загрязненной мазутом. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи города до сих пор не пригодны для отдыха. 18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 г.