Георгий Филимонов подписал соглашение с компанией «Газпром нефть» на ПМЭФ-2025

Правительство Вологодской области и «Газпром нефть» заключили соглашение о расширении поставок в регион автомобильных и индустриальных масел. Документ о сотрудничестве подписали Губернатор Георгий Филимонов и Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на ПМЭФ-2025.

«Газпром нефть» и Вологодскую область объединяет многолетнее и разностороннее сотрудничество. Помимо смазочных материалов для металлургической отрасли, компания активно осуществляет поставки битумов для дорожного строительства, а также успешно развивает сеть автозаправочных станций. Наше партнерство – это пример эффективного взаимодействия для активного развития промышленного потенциала Вологодской области, в котором регулярно появляются новые направления и расширяются существующие», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Уже на протяжении более 10 лет «Газпром нефть» снабжает смазочными материалами предприятия региона, а также муниципальный транспорт и речное судоходство Вологодской области.

С 2025 года компания начнет поставки в регион уникальных российских белых масел – химически нейтральной и гипоаллергенной продукции, которая может широко применяться в обслуживании оборудования пищевых комбинатов и молокоперерабатывающих заводов. Оператором соглашения выступит специализированное предприятие «Газпром нефти» – «Газпромнефть – смазочные материалы».

«Вологодская область – крупнейший индустриальный центр Северо-Запада России. «Газпром нефть» готова поставлять высокотехнологичные смазочные материалы и современные решения для повышения эффективности производственных процессов с учетом индивидуальных особенностей каждого предприятия», – сказал Александр Дюков.

Георгий Филимонов и Александр Дюков также обсудили развитие автозаправочной сети по одному из перспективных направлений. Сеть АЗС «Газпромнефть» на Вологодчине представлена станциями в городах и на основных автомагистралях региона. До конца 2027 года компания планирует построить еще 3 АЗС в Вологодской области. Это поможет обеспечить растущий спрос на моторное топливо у автомобилистов и новые рабочие места для жителей региона.

Развитие придорожной инфраструктуры особенно актуально в преддверии 880-летия города Великий Устюг – одной из главных точек притяжения туристов со всей России, которое будет отмечаться в 2027 году. Сейчас проводится комплексная и масштабная работа: к юбилею Великого Устюга обновляется сеть автомобильных дорог, благоустраиваются городские пространства, развивается гостиничный бизнес, повышается качество сервиса.

При поддержке Президента ведется работа над утверждением особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Великом Устюге. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году планируется создать здесь туристско-этнографический кластер, который сможет принимать ежегодно до миллиона туристов.