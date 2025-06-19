Река Ишим в Абатском районе опустилась ниже отметки "Опасное явление"

Река Ишим в Абатском районе опустилась ниже отметки "Опасное явление", которая равна 960 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Это был последний муниципалитет, где вода держалась выше отметки. Сегодня местный гидропост зафиксировал уровень – 957 сантиметров. Стихия отступила.

"Отмечу, что все насыпи и дамбы, как и в других районах Тюменской области, со своей задачей справились. Мы не допустили подтопления ни одного жилого дома. При этом по уровню воды текущий паводок стал третьим за последние 60 лет", - заявил Моор.