Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей в Пермском крае.

Сегодня стало известно о гибели от угарного газа двух девочек 2007 и 2010 годов рождения. Еще двух несовершеннолетних 2011 года доставили в больницу. Следственным управлением СК России по Пермскому краю по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, обе девушки были госпитализированы. Пациенткам оказывается вся необходимая медицинская помощь.