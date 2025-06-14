Две девочки погибли в Перми от отравления угарным газом из-за неисправной колонки

В Перми во в одной из квартир по ул. Охотников города Перми обнаружены четверо детей без сознания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Скорая помощь" констатировала смерть двух девочек 2007 и 2010 годов рождения. Еще двух несовершеннолетних 2011 года госпитализировали. Им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным девочки скончались в результате отравления угарным газом. Properm сообщает, что в квартире была неисправная водонагревающая колонка. Экстренные службы вызвали соседи, почувствовавшие утром запах газа.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются имеющие значение для следствия предметы и объекты, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.