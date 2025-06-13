Red wings прекращает полёты в Израиль

Авиакомпания Red Wings приостанавливает все полёты в Израиль. Речь идёт о рейсах, запланированных до 10.00 (мск)14 июня.

Ночной рейс в Тель-Авив был направлен в запасной аэропорт, самолёт уже приземлился в Москве. Перевозчик приносит извинения пассажирам, им полностью компенсируют стоимость билетов, а также предложат альтернативные маршруты, когда это позволят требования безопасности, сообщает Red wings в своём telegram-канале.

Ранее из-за атаки прекращены рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран. Скорректированы маршруты полётов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа. Отменен рейс SU520/521 Москва – Дубай – Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который выполнят на самолете большей вместимости Boeing 777.