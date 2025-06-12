Губернатор Астраханской области в День России передал 21 мотоцикл военнослужащими

12 июня в День России в Астраханском кремле прошел митинг в честь главного государственного праздника.

Под гимн России на площади перед зданием гауптвахты подняли государственный флаг Российской Федерации. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций, юнармейцы и поисковики.

Затем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал 21 мотоцикл военнослужащим 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии. Приобретение техники по поручению губернатора стало возможным благодаря совместным усилиям муниципальных образований, предприятий, их сотрудников и партии «Единая Россия».

«Эта техника необходима в вашей нелегкой службе. Мы надеемся, что она станет для вас надежным подспорьем в выполнении боевых задач и приблизит нашу общую Победу. Спасибо за ваш ратный труд!», — подчеркнул губернатор.

В своей торжественной речи глава региона также выразил глубокую благодарность главам муниципалитетов, руководителям астраханских предприятий и волонтёрам за активное участие в сборе средств на приобретение гуманитарной помощи для военнослужащих.