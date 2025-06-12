12 Июня 2025
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Образование Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Вологодские вузы вошли в рейтинге лучших университетов мира для иностранных студентов

Два вологодских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира для иностранных студентов. Рейтинг составлен командой международной платформы Study Abroad Aide – это база данных учреждений высшего образования со всего мира.

«Повышаем конкурентоспособность вологодских вузов на международном уровне и видим конкретные результаты нашей работы. Череповецкий государственный университет и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина вошли в список лучших университетов мира по качеству академического образования и стоимости обучения. Это значит, что иностранные абитуриенты могут смело выбирать вузы Вологодской области для получения высшего образования и быть уверены в своем будущем. Привлечение студентов из других стран – одно из главных направлений нашей работы по выстраиванию образовательных и культурных связей с регионами других государств», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Ознакомиться с международным рейтингом лучших университетов мира Best Value World Rankings – 2025 можно по ссылке.

Всего перечень включает 8534 учебных заведения, достигших значительных успехов в сфере высшего образования и имеющих высокую репутацию.

«Череповецкий государственный университет – одна из важнейших площадок в Вологодской области для развития международного сотрудничества и межкультурного диалога. Сейчас в вузе учатся порядка 130 иностранных студентов из более чем 25 стран. Это ребята из Китая, Индонезии, Мадагаскара, Конго, Вьетнама, Мали, Узбекистана и регионов других государств», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Для обучающихся из-за рубежа в Череповецком государственном университете работает подготовительное отделение, где преподают русский язык и реализуют программы адаптации. Также в этом году на базе ЧГУ создали региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. Участие в торжественной церемонии открытия отделения принимали Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и Полномочный Министр Посольства КНР в РФ Чжан Вэй.

Студенты в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

В прошлом году вуз заключил два соглашения о партнерстве с двумя университетами города Сианя КНР. Речь идет о соглашениях с Сианьским университетом иностранных языков и Северо-Западным университетом. В рамках сотрудничества уже состоялся академический обмен студентами и принято решение о разработке программ двойных дипломов между бизнес-школами ЧГУ и Северо-Западного университета на 2026 год.

Теги: георгий филимонов, вологодские вузы, рейтинг, иностранные студенты


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