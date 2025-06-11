Мать-убийца из Перми Ирина Шатова не смогла обжаловать приговор

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отказал пермячке Ирине Шатовой в отмене приговора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ранее ее признали виновной и приговорили к 18 годам лишения свободы. Апелляционная жалоба Шатовой оставлена без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Напомним, 11 июля прошлого года мать задушила девятилетнего ребенка и ранила его в грудь. Мальчик погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление женщина спрятала тело ребенка в чемодане и выкинула его к мусорным контейнерам в Ленинском районе города. Утром тело ребенка обнаружили очевидцы. По камерам видеонаблюдения установили и личность женщины, выбросившей тело. 13 июля 2024 года преступницу задержали на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис.

Свой поступок Шатова объясняла долгами.