Алексей Текслер: Настало время в Челябинске строить новый международный терминал

11 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Настало время в Челябинске строить новый международный терминал

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководством компании «Новапорт».

Темой обсуждения стало проектирование нового терминала международных воздушных линий в аэропорту Челябинска и ход работ по модернизации аэропорта Магнитогорска, а также расширение региональных авиаперевозок.

«Мы с вами продолжаем активную работу по развитию инфраструктуры. Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах. Отдельно хочу отметить развитие приаэропортовой территории. Знаю, что работы уже активно ведутся: замена асфальтового покрытия, озеленение, в целом благоустройство. Есть планы установки самолёта как элемента благоустройства приаэродромной площади. В этом вопросе мелочей не бывает, всё должно быть сбалансировано», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Стоит отметить, что в своем недавнем обращении к депутатам Заксобрания региона губернатор сделал отдельный акцент на задачах по развитию инфраструктуры южноуральских аэропортов.

аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова(2019)|Фото: Накануне.RU

Подробно о деталях проекта главу Южного Урала в ходе рабочей встречи проинформировал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

По его словам, планируемый к строительству в Челябинске терминал международных авиалиний, займет площадь около 14 тысяч кв. м. Согласно плана, проектирование займет 1,5 года, строительно-монтажные работы – 3 года.

В итоге реализации проекта значительно вырастет пропускная способность аэропорта, повысится качество обслуживания пассажиров.

«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивает его, создавая единую технологическую территорию обслуживания пассажиров. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», - уточнил Евгений Янкелевич.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Он также поблагодарил губернатора за поддержку развития гражданской авиации в Челябинской области.

Что касается хода работ по модернизации аэропорта в Магнитогорске, то этот проект включен в заявку на привлечение денег в Фабрику проектного финансирования.

«Он был поддержан председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным. Идет второй этап завершения проектных работ, прохождение главной экспертизы. Мы рассчитываем начать строительство в этом году. Кроме этого, мы посмотрели состояние топливозаправочного комплекса и пришли к мнению о необходимости его реконструкции», - сообщил руководитель «Новапорт Холдинг».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников подчеркивал, что в силу того, что город металлургов активно развивается, уровень жизни горожан повышается, модернизация аэропорта Магнитогорская станет одним из важнейших проектов, благодаря которому второй по величине город Южного Урала значительно повысит уровень комфорта и привлекательности.

«Впереди еще много работы, но системный подход регионального правительства и наша общая ответственность позволяют с уверенностью смотреть вперед и строить наше будущее», - подчеркивал Сергей Бердников в беседе с журналистами.

В ходе рабочей встречи губернатора с руководством «Новапорта» также обсуждался вопрос развития маршрутной сети региона.

Алексей Текслер напомнил, что недавно из Челябинска был открыт дополнительный рейс в Минск. А по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолет, вмещающий до 360 пассажиров.

«Продолжим работу по субсидированию рейсов. Помимо имеющейся федеральной программы разработали собственную региональную нормативную базу. Готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», - резюмировал губернатор.

Теги: алексей текслер, аэропрты южного урала, новапорт холдинг, инфраструктура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети