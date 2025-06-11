Алексей Текслер: Настало время в Челябинске строить новый международный терминал

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководством компании «Новапорт».

Темой обсуждения стало проектирование нового терминала международных воздушных линий в аэропорту Челябинска и ход работ по модернизации аэропорта Магнитогорска, а также расширение региональных авиаперевозок.

«Мы с вами продолжаем активную работу по развитию инфраструктуры. Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах. Отдельно хочу отметить развитие приаэропортовой территории. Знаю, что работы уже активно ведутся: замена асфальтового покрытия, озеленение, в целом благоустройство. Есть планы установки самолёта как элемента благоустройства приаэродромной площади. В этом вопросе мелочей не бывает, всё должно быть сбалансировано», - подчеркнул Алексей Текслер.

Стоит отметить, что в своем недавнем обращении к депутатам Заксобрания региона губернатор сделал отдельный акцент на задачах по развитию инфраструктуры южноуральских аэропортов.

Подробно о деталях проекта главу Южного Урала в ходе рабочей встречи проинформировал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

По его словам, планируемый к строительству в Челябинске терминал международных авиалиний, займет площадь около 14 тысяч кв. м. Согласно плана, проектирование займет 1,5 года, строительно-монтажные работы – 3 года.

В итоге реализации проекта значительно вырастет пропускная способность аэропорта, повысится качество обслуживания пассажиров.

«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивает его, создавая единую технологическую территорию обслуживания пассажиров. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», - уточнил Евгений Янкелевич.

Он также поблагодарил губернатора за поддержку развития гражданской авиации в Челябинской области.

Что касается хода работ по модернизации аэропорта в Магнитогорске, то этот проект включен в заявку на привлечение денег в Фабрику проектного финансирования.

«Он был поддержан председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным. Идет второй этап завершения проектных работ, прохождение главной экспертизы. Мы рассчитываем начать строительство в этом году. Кроме этого, мы посмотрели состояние топливозаправочного комплекса и пришли к мнению о необходимости его реконструкции», - сообщил руководитель «Новапорт Холдинг».

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников подчеркивал, что в силу того, что город металлургов активно развивается, уровень жизни горожан повышается, модернизация аэропорта Магнитогорская станет одним из важнейших проектов, благодаря которому второй по величине город Южного Урала значительно повысит уровень комфорта и привлекательности.

«Впереди еще много работы, но системный подход регионального правительства и наша общая ответственность позволяют с уверенностью смотреть вперед и строить наше будущее», - подчеркивал Сергей Бердников в беседе с журналистами.

В ходе рабочей встречи губернатора с руководством «Новапорта» также обсуждался вопрос развития маршрутной сети региона.

Алексей Текслер напомнил, что недавно из Челябинска был открыт дополнительный рейс в Минск. А по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолет, вмещающий до 360 пассажиров.

«Продолжим работу по субсидированию рейсов. Помимо имеющейся федеральной программы разработали собственную региональную нормативную базу. Готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», - резюмировал губернатор.