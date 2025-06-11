Mash: Украине передали первую партию из 1212 тел военных

Украина получила первую партию из 1212 тел военных. Об этом пишет Mash. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Напомним, фуры с погибшими прибыли в Брянск почти неделю назад, но в выходные акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась. С украинской стороны на контакт никто не вышел.

По данным телеграм-канала, все это время машины находились на базе МЧС, а накануне выехали к границе для передачи.

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская контактная группа уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.