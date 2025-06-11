11 Июня 2025
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Brian Snyder

Белый дом представил шокирующий доклад о здоровье детей в США

Американские дети массово больны, и это следствие деятельности фармкорпораций и других бизнес-игроков, говорится в правительственном докладе США Make America Healthy Again, подготовленном под руководством министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего по поручению президента Дональда Трампа.
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Отмечается, что в США кризис детских хронических заболеваний, и нужно устранить его коренные причины, а не просто симптомы. После десятилетий дорогостоящих и неэффективных подходов нужно изменить системы здравоохранения и питания. Потому что данные повергают в шок. Несмотря на то, что расходы на здравоохранение в расчете на душу населения более чем в два раза превышают расходы других стран, США занимают последнее место по продолжительности жизни среди стран с высоким уровнем дохода. Сегодняшние дети - самое больное поколение в истории США с точки зрения хронических заболеваний, и ситуация только ухудшается. Ожирение, диабет и другие болезни стали нормой.

Более 40% детей до 17 лет имеют по крайней мере одно хроническое заболевание: астму, аллергию, ожирение, аутоиммунные заболевания или расстройства поведения. Более 75% американской молодежи непригодны по здоровью к военной службе. Ожирением страдает каждый пятый ребенок, у 350 тысяч детей сахарный диабет, а повышенный уровень сахара в крови, что является тревожным симптомом, - у 25% детей.

Аутизм, или слабоумие, - это уже типичное явление, им страдает каждый 30-й ребенок. Еще в 1980-х был один из 3000, то есть рост в сто раз. Уровень подростковой депрессии удвоился за последние 15 лет. В 2023 году три миллиона старшеклассников всерьез задумывались о самоубийстве. А число самоубийств в возрасте от 10 до 24 лет увеличилось на 62% с 2007 по 2021 гг., и в настоящее время самоубийства являются второй по значимости причиной смерти подростков в США. Более 57% девочек сообщают о чувстве грусти и безнадежности, а также о суицидальных мыслях. В этих условиях удивляться бесконечным расстрелам в американских школах не стоит.

Особо подчеркивается, что за последние 40 лет американские дети перешли от активного, основанного на играх детства к малоподвижному образу жизни, основанному на технологиях, что привело к ухудшению физического и психического здоровья. В среднем подростки проводят за экраном около 9 часов в день! Они одиноки, мало с кем общаются, отчуждены друг от друга, плохо спят, подвержены депрессии. В 2024 году 73% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет жаловались на одиночество, при этом у 15% вообще не было близких.

Все это накладывается на снижение физической активности, которая имеет решающее значение для здоровья и благополучия детей. Однако у американской молодежи наблюдается устойчивое снижение физической активности. Почти 60% американских детей не имеют хорошей кардиореспираторной подготовки, то есть их сердце и дыхание не выдерживают физической активности. Еще бы. Более 70% детей в возрасте от 6 до 17 лет (в подростковом возрасте - до 85%) не соответствовали федеральным минимальным рекомендациям 2024 года по ежедневной физической активности.

Большое внимание в докладе уделено нездоровому питанию и тому, что производит американская пищевая промышленность. В отчет включены факты негативного влияния электромагнитного излучения от гаджетов на сперматогенез, онкологические заболевания, нервную систему и др. Так, рост числа злокачественных опухолей у детей составил 40% по сравнению со доцифровой эпохой.

В целом главный вывод доклада состоит в том, что больными американских детей сделал американский бизнес. Они напичканы разными лекарствами и вакцинами от всего, но вот здоровых детей почти не осталось. Более 80% клинических отделений в медицинских школах США в той или иной степени финансируются фармацевтическими компаниями. Они крайне заинтересованы в расширении своего рынка сбыта, и этим "рынком", этой "новой нефтью" являются дети.

Теги: США, дети, здоровье


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