Орбан: Венгры не хотят воевать за Украину

Венграм не улыбается перспектива воевать за Украину, и они не собираются этого делать. Так ответил Зеленскому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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На днях киевский главарь дал интервью венгерскому изданию Válasz Online, в котором обвинил Орбана в том, что его политика направлена против Украины. И он использует военный конфликт в своей внутренней политике и в своих интересах на выборах, а также лжет об Украине, настраивая венгров против нее.

Орбан не оставил это без внимания. Он написал, что охамевший Зеленский "наехал" на Венгрию из-за того, что "венгры не хотят гибнуть за Украину" или платить ей за продолжение боевых действий против России, которые ведет правящий киевский режим. Что получат венгры от Киева? Только гробы с телами своих граждан.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Зеленский открыто агитирует за венгерскую оппозиционную партию "Тиса", которая против курса нынешних властей Венгрии и нацелена на военную поддержку режима Зеленского.

Напомним, в мае между Венгрией и Украиной вспыхнул скандал. Орбан сказал, что Украина проводит шпионскую деятельность на территории Венгрии с целью повлиять на мнение жителей о вступлении Киева в ЕС и поддержке ВСУ. Спецслужбы Венгрии выявили двух украинских шпионов. А СБУ задержала двух бывших боевиков ВСУ, которых обвинили в работе на венгерскую разведку. Также страны обменялись высылкой дипломатов.