В зоне риска из-за роста нераспроданного жилья находятся 11 крупных городов

В России за год после отмены льготной ипотеки в зоне риска из-за нераспроданности жилья находятся 11 крупнейших городов.

В 2024 году это был только один — Воронеж, заявили аналитики проекта о недвижимости "Движение.ру", которые изучили данные Единой информационной системы жилищного строительства. Исследование затронуло ситуацию на рынке жилья с июня прошлого года по июнь текущего года в 16 российских городах-миллионниках, добавив к ним Тюмень, которая сегодня является одним из крупнейших рынков недвижимости в стране.

За данный период объемы кредитования на первичном рынке снизились с 475 млрд до 167 млрд руб. в месяц, одновременно с этим сокращался спрос на новые квартиры. При этом большинство крупнейших городов увеличили объемы стройки — на 10% и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Это грозит девелоперам финансовыми проблемами.

Рост показателя по соотношению распроданности возводимого жилья к его строительной готовности был зафиксирован только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах эксперты зафиксировали его снижение.

В зоне риска, согласно исследованию, оказались города, где соотношение объемов распроданности к стройготовности составило 70 и менее процентов. В их числе оказались Волгоград, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар, сообщают "Известия".