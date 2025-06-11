Telegram отреагировал на обвинения в связях с ФСБ

Telegram никогда не раскрывал частные сообщения третьим лицам, а его шифрование никогда не было взломано.

Об этом BBC сообщили в мессенджере. Это случилось на фоне выхода публикации, в которой говорится о возможных связах компании с ФСБ. Telegram — глобальная компания, которая "имеет контракты с десятками различных поставщиков услуг по всему миру", но ни у одного из них нет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре мессенджера, сообщает пресс-службе мессенджера.

Отмечается, что все серверы принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками компании.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил на форуме в Осло по видеосвязи, что он русский и скорее умрет, чем станет чьим-то активом. Так он ответил на вопрос о том, является ли он "российским активом".