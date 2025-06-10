10 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Более 60 тысяч вологжан участвовали в весеннем двухмесячном субботнике

В регионе подвели итоги весеннего двухмесячного субботника, который по поручению Губернатора Георгия Филимонова проходил во всех муниципальных образованиях с 1 апреля по 31 мая.

«В течение двух месяцев жители Вологодской области помогали приводить в порядок улицы, дворы, скверы, аллеи: очищали общественные пространства от накопившегося за зиму мусора, автомобильные дороги, тротуары и газоны. Так, благодаря созидательному труду наших земляков вывезено 12 тонн мусора, посажено почти 900 новых зеленых насаждений, утилизировано более 30 тысяч автомобильных покрышек и самое главное – свыше шести тысяч локаций стали чище. Важно, что вологжане участвовали в этой работе целыми семьями – от мала до велика. Благодарим каждого за вклад в благоустройство нашей Вологодчины», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Особое внимание на Вологодчине уделили памятникам и мемориалам участникам Великой Отечественной войны и прилегающим к ним территориям. Накануне 80-летия Великой Победы привели в порядок 700 тематических сооружений и архитектурных комплексов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В двухмесячном субботнике принимал участие и Губернатор Вологодской области. Так, 1 мая, в праздник Весны и Труда, Георгий Филимонов вместе со студенческими отрядами, волонтерами, общественниками и тотьмичами вышел на уборку территории у Церкви Воскресения Христова в Варницах.

Наряду с весенним двухмесячником на Вологодчине прошел и Всероссийский субботник. Привели в порядок 53 общественных пространства, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также участвующих в конкурсе проектов благоустройства на 2026 год.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. Отдать свой голос за понравившийся проект можно до 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru. Всего на выбор представлено 42 территории в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне.

Теги: георгний филимонов, субботник, благоуйстройство


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