Заксобрание Свердловской области назначило дату выборов губернатора

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на очередном заседании назначили дату досрочных выборов губернатора. Они пройдут 14 сентября.

Первый зампредседателя регионального парламента Дмитрий Жуков указал, что заксобрание должно назначить выборы не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, то есть не ранее 5 июня и не позднее 15 июня текущего года.

В конце марта прежний губернатор региона Евгений Куйвашев ушел в отставку "по собственному желанию". На его место Кремль назначил экс-главу Оренбургской области Дениса Паслера.