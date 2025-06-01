Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области

Российские вооруженные силы продолжают продвижение на Сумском направлении, следует из ежедневной сводки Министерства обороны РФ.

Так, по состоянию на 1 июня, подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Андреевки, павловки, могрицы, Садки, Рыжевки, Корчаковки, Новой Сечи, Писаревки, Храповщины и Искриковщины.

Потери ВСУ превысили 200 военнослужащих. Уничтожен бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, также как и подразделения группировки войск "Южной".

Противник потерял 210 и 280 военнослужащих, соответственно.

ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая бронированная машина HMMWV производства США, 12 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, а также бронетранспортер М113. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «и четыре склада боеприпасов.

