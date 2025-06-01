В Брянской области в результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва погиб машинист локомотива

В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб машинист локомотива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. РЖД обеспечат их лечение и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации. Семье погибшего работника РЖД будет оказана необходимая помощь.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.