МО РФ: Несмотря на перемирие, ВСУ четырежды пытались вторгнуться в Белгородскую и Курскую области

Минобороны России сообщило о том, что, несмотря на объявление режима перемирия, армия Украины продолжила ведение боевых действий против российских войск.

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Ими предприняты четыре попытки прорыва через границу с Россией в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак и одна разведка боем в ДНР и ЛНР.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.