Китайская компания запатентует переводчик со звериного "языка" на человеческий

Китайский технологический гигант Baidu подал заявку на регистрацию патента на переводчик со звериного языка на человеческий. Речь идет о технологии с использованием искусственного интеллекта.

Сообщается, что ИИ собирает и обрабатывает различные типы данных: голоса животных, "язык тела", поведенческие изменения и другие "биологические особенности". Анализ позволяет ИИ с высокой точностью предсказать эмоцию, которое выражает животное.

Эксперты отмечают, что заявка на патент пока не одобрена, до его выдачи может пройти несколько лет.

Baidu не прояснила свои намерения относительно технологии, например, планирует ли она выпустить новое приложение для распознавания эмоций домашних животных.

Baidu сообщает в своей заявке, что существующие переводчики языка животных в основном используют распознавание голосовых звуков и мимики. Но они довольно ограничены, поскольку "чрезмерно полагаются на один источник информации".