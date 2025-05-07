МИД России: Франция поддерживает Украину, сделавшую гитлеровских коллаборационистов "национальными героями"

В Министерстве иностранных дел России высказались о том, что Франция поддерживает Украину, сделавшую из гитлеровских коллаборационистов "национальных героев". Мнением поделился замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Видим, как Париж оказывает масштабную поддержку киевскому режиму, который возвел гитлеровских коллаборационистов в ранг национальных героев, заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики", - приводит ТАСС слова Грушко, сказанные на открытии в дипведомстве фотовыставки "Страницы военной истории".

Ранее стало известно, что Канада продолжает отказывать в выдаче Москве пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько).

"Оттава, превосходно знающая о преступлениях Хунки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции", - сказал посол России в Канаде Олег Степанов в письменном интервью, приуроченном к 80-летию Победы.