07 Мая 2025
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Фото: Андрей Фомин

Волонтеры РМК провели субботники в районах Екатеринбурга

Больше сотни активистов Волонтерского центра РМК вышли на масштабные субботники в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, с конца апреля активисты провели несколько субботников в разных районах города. Одной из важных точек для наведения чистоты стал Шарташский парк – излюбленное место прогулок горожан. Каждые выходные туда приезжают отдохнуть тысячи людей, которым хочется, чтобы в парке было чисто.

(2025)|Фото: Алексей Варзегов

(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Субботник провели и на одной из самых больших и популярных улиц Орджоникидзевского района – бульваре на улице Культуры. Это большая пешеходная улица, где гуляют мамы с маленькими детьми, а с недавних пор горожане даже занимаются спортом на установленной воркаут-площадке.

(2025)|Фото: Алексей Варзегов

(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Волонтерский центр РМК постоянно участвует в экологических акциях. Эковолонтерство направлено на защиту и сохранение окружающей среды. И сегодня это направление активно развивается, все больше людей стремятся делать мир чище вокруг себя, стремятся сохранять и оберегать природу. Волонтеры этого направления занимаются проведением субботников, сбором, сортировкой и утилизацией мусора, высаживают деревья, следят за парками и заповедниками. Только за последние несколько лет волонтеры высадили более 30 тысяч деревьев и собрали более 300 тонн мусора", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

(2025)|Фото: Андрей Фомин

(2025)|Фото: Андрей Фомин

В ходе нескольких субботников в Екатеринбурге было собрано более сотни мешков мусора весом около тонны. Кроме того, в этом году активисты привели в порядок памятник в честь 50-летия УЗТМ – покрасили испачканные стены и обновили облик мемориала.

Теги: субботники, волонтеры, Екатеринбург


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