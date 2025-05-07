Форум "Патриоты Урала" решено провести в "Ельцин-центре"

Третий форум "Патриоты Урала" пройдет в Екатеринбурге на площадке "Ельцин-центра". Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

Как рассказал сегодня полпред в своем Telegram-канале, форум пройдет в июне. Принять участие в нем смогут волонтеры, общественники, представители молодежи и СМИ, кто вносит посильный вклад в поддержку бойцов специальной военной операции.

"Скоро откроется регистрация для участников, буду держать вас в курсе подготовки к форуму", - пообещал Артем Жога.

Накануне на встрече с руководителями и главными редакторами уральских СМИ полпред Жога высказал свое отношение к "Ельцин-центру".