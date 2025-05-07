В мэрии Екатеринбурга назвали поставщика автобусов-"гармошек" с кондиционерами и зарядками

В Екатеринбурге завершен аукцион на право поставить уральской столице 15 автобусов-"гармошек" с кондиционерами и зарядками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на торги заявилось только одно предприятие – компания "Автотехком". Таким образом, поставщик был определен автоматически.

Как добавили в мэрии, планируется, что новые автобусы-"гармошки" начнут курсировать по городским улицам уже в августе. Ранее сообщалось, что их хотят направить на 50-й маршрут.

Напомним, что автобусы Екатеринбурга уже перешли на летнее расписание. А в День Победы, 9 мая, проезд в общественном транспорте города (кроме метро) будет бесплатным для всех.