Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа Римский Франциск при жизни в неопубликованном интервью РИА "Новости" назвал братскими народы России и Украины.

Текст интервью предоставил общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери", - говорил папа Франциск.

Ранее стало известно, что так называемый "папамобиль" передадут в сектор Газа – там из него сделают передвижной медпункт для детей, такова была последняя воля скончавшегося Папы Франциска.