В США назвали ситуацию по переговорам на Украине переменчивой

Американские власти пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта вокруг Украины

Как заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, ситуация в переговорах остается переменчивой. По ее словам, ситуация в переговорах остается нестабильной, однако обсуждение вопросов урегулирования ведется постоянно.

Дипломат отметила, что ожидание прогресса в украинском урегулировании не может быть вечным, Москва и Киев должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев выразил готовность немедленно заключить перемирие с Москвой. Украина готова отвести свои войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами.