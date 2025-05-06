Я сам прошу, чтобы меня освободили от должности – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По его словам, он сам периодически просится в отставку, но его, видимо, не отпускают.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - цитирует Кадырова агентство "Чечня сегодня".

Стоит отметить, что Кадыров уже говорил о том, что готов уйти в отставку.

В последние несколько лет ходило немало слухов об ухудшении состояния здоровья Кадырова на фоне видимых изменений его внешности и периодических "исчезновений" из информационного поля.