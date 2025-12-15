Кадыров заявил, что готов принять участие в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов принять участие в выборах главы Чечни в 2026 году, если это предложит президент Владимир Путин и это поддержит народ.

При этом он указал, что "сыт по горло этой властью и служением народу". Политик предположил, что новые силы и люди "были бы более интересны". "А так, мы на пути Ахмат-Хаджи (первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова), не отходили от него, и до конца своей жизни я буду на этом пути", — отметил глава Чечни.

В мае 2025 года Кадыров прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По его словам, он сам периодически просится в отставку, но его, видимо, не отпускают.