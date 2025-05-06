В Карагае двое мужчин погибли во время пожара в частном доме

В Карагае двое мужчин погибли во время пожара в частном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по Пермскому краю.

Днем, 6 мая, в частном доме произошел пожар. Были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1961 года рождения. Предварительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.

Следователями территориального следственного отдела производится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы с целью установления причин гибели людей и возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.