Оператор Кунгурской ледяной пещеры планирует сокращение 140 работников

В Пермском крае готовится сокращение 140 работников Кунгурской ледяной пещеры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда в Пермском крае.

Сократить планируется работников компании "Сталагмит", "Сталагмит-Экскурс" и "ГТК".

"Известно, что "Сталагмит Экскурс" является оператором Кунгурской ледяной пещеры и организует туда экскурсии, однако решение о сокращении работников с 03.07.2025 принято в связи с высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности", - говорится в сообщении.

При этом в инспекции труда отмечают, что основным видом экономической деятельности "Сталагмит" является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, а "ГТК" - торговля розничная сувенирами, изделиями народных промыслов, для чего не требуется наличие лицензии.

Инспекция труда планирует проведение контрольного надзорного мероприятия во взаимодействии с прокуратурой.