Суд отклонил жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 млрд рублей

Хабаровский краевой суд не удовлетворил жалобы на взыскание более 8,5 миллиардов рублей с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний.

Как передает РИА Новости, Фургал участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Лефортово в Москве.

В декабре 2024 года Индустриальный районный суд Хабаровска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал 8 миллиардов 596 миллионов рублей с Фургала и ряда компаний. По данным ведомства, средства чиновник незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год. В этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов.

Следствие установило, что Фургал получал доход от бизнеса незаконно, будучи федеральным чиновником. При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы.