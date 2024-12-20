20 Декабря 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд в пользу государства

Генпрокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 млрд рублей незаконных доходов. Об этом пишут "Ведомости".

По информации издания, речь идет о средствах, которые чиновник незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год. В этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов.

Следствие установило, что Фургал получал доход от бизнеса незаконно, будучи федеральным чиновником. При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было.

Также отмечается, что Фургал владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц.

В сентябре первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор Сергею Фургалу, осужденному на 22 года лишения свободы по обвинению в организации двух убийств и одного покушения. Защита заявила, что не согласна с решением кассационного суда и обжалует его в Верховном суде РФ.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Теги: генпрокуратура, фургал


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