Владельцам затонувших в Черном море танкеров предъявлены иски на 85 млрд рублей

Росприроднадзор подал иски на более чем 84,9 млрд рублей к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Ведомство требует компенсировать нанесенный экологии ущерб, сообщает "Интерфакс".

"Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли", - сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд рублей. 49,4 млрд рублей – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Каматрансойл", а также его фрахтователя – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд рублей должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несет ответственности перед администрацией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а фрахтователем.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.