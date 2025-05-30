В Тюмени создан индустриальный парк "Рощино"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о создании в областной столице индустриального парка "Рощино". За счёт частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта Тюмени будут построены для эксплуатации и предоставления в аренду предпринимателям производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial.

Это не единственный наш проект, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. В Тюменской области уже действуют индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский". Продолжается создание промышленного технопарка "ДСК-500". В прошлом году в Тюменском районе, рядом с федеральной автомагистралью, началось проектирование индустриального парка "Московский". Он будет оснащен современной инженерной инфраструктурой для создания новых производств.

Важно, что резиденты индустриальных парков получают доступ к региональным мерам господдержки бизнеса. Ключевым девелопером и архитектором этих проектов выступает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Создание сети промышленных парков – важный шаг в укреплении позиций Тюменской области, как одного из ведущих промышленных центров России, написал Моор в своём telegram-канале.