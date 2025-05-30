Власти назвали причину взрывов в бухте Десантная во Владивостоке

Причиной взрывов в бухте Десантная во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле. Об этом сообщает правительство Приморья.

Административные здания не повреждены, пострадавших нет, уточнили местные власти.

Напомним, два взрыва прогремели в пятницу рано утром в районе бухты Десантная во Владивостоке. В бухту прибыли специальные и экстренные службы. Место ЧП оцепили, движение между бухтами Шамора и Щитовая было перекрыто. SHOT писал, что грузовики увезли с места два легковых автомобиля, накрытых брезентом.