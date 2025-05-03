Георгий Филимонов сообщил о заключении контракта на строительство двух газовых котельных в Вытегре

Губернатор Вологодской области рассказал о развитии системы газоснабжения и газификации муниципалитетов Вологодчины.

«Продолжаем развивать топливно-энергетический комплекс и коммунальную инфраструктуру в административном центре Вытегорского муниципального района. До конца 2025 года построим здесь две полностью автоматизированные газовые котельные. Они смогут работать без постоянного присутствия персонала», – сказал Георгий Филимонов.

Кроме экономических преференций переход объектов на природный газ улучшит и экологическую ситуацию в городе, так как газовые котельные построят взамен существующих угольных котельных №1 по улице Ленина, 98 и №11 по улице Кирова, 6.

Ранее Георгий Филимонов сообщал о завершении третьего этапа строительства магистрального газопровода протяженностью 126,5 километров к Вытегре, реализация которого проводилась в рамках сотрудничества Правительства Вологодской области и ПАО «Газпром». Были построены межпоселковый газопровод и распределительные сети, которые обеспечат газом 500 домов, социальных объектов и промышленных предприятий.

Первые потребители получат доступ к газу уже во второй половине 2025 года.

Газификация населенных пунктов Вологодской области, газоснабжение жителей и различных объектов является одним из приоритетов в деятельности областного Правительства. Работа ведется в рамках нескольких программ, включая Губернаторский проект «Доступная газификация».

Кроме того, в регионе продолжается социальная газификация собственников индивидуального жилья, что является частью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент.