В Перми на место, где был замечен медвежонок, выехал инспектор охотнадзора

По данным Управления по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края, на место, где был замечен медвежонок, выехал инспектор.

Специалист оценит, есть ли у животного свободный проход к лесу, также будет осмотрено место - есть ли медведь сейчас там. Пока новой информации о местонахождении животного ведомство не получало.

"При этом охотнадзор не будет заниматься отловом животного и его поиском в ближайшей лесополосе (где гуляют собачники и дети), так как это не их компетенция. В случае, если медведь представляет угрозу людям (например, решил порыться в мусорке и не уходит), заниматься им должно МВД. Но, вероятнее всего, бурый уже ушел в лес самостоятельно, так как боится нас, машин и собак даже больше, чем мы его", - цитирует Properm представителя охотнадзора.

Напомним, сегодня утром в Перми на территории пермского политеха заметили медведя. Дикое животное прогуливалось у кампуса университета на ул. Профессора Дедюкина, 18.