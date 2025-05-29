Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Два человека задержаны в рамках дела о продаже алкоголя детям в Байкальске, где были убиты четыре подростка.

"Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошены следователями", - сообщается в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.

По данным SHOT, задержаны 18-летний знакомый одной из девушек и 25-летний брат нападавшего.

Напомним, в Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. Трагедия произошла в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом. Сам он также погиб.

Местные власти заявили, что подростки употребляли алкоголь. В Иркутской области объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.