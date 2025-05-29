29 Мая 2025
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Политика В России Пермский край
Фото: er.ru

Якушев: Комиссия Генсовета "ЕР" по международному сотрудничеству представляет широкий спектр политических сил

Заседание комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству состоялось в Перми. 

Об особой важности работы комиссии говорит тот факт, что председателем с момента её учреждения является министр иностранных дел Сергей Лавров – один из самых влиятельных и авторитетных дипломатов и политиков современности, заявил секретарь Генсовета "ЕР" Владимир Якушев на заседании комиссии. Оно проходит на площадке Евразийских международных общественно-политических слушаний в Перми.

Он напомнил, что первое заседание Комиссии состоялось в декабре 2021 года - тогда Россия прямо и чётко сформулировала свою позицию по вопросам мира и безопасности.

"К сожалению, российские предложения не были услышаны. Как результат – продолжилось обострение международной напряжённости, которое до сих пор негативно сказывается на глобальной безопасности. Разрушает экономическое и гуманитарное сотрудничество", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам секретаря Генсовета партии, в условиях турбулентности мировой повестки роль "Единой России" резко возросла.

(2025)|Фото: er.ru

"Важно, что за четыре года мы встречались не только в Москве. Работали в Минске, Калининграде и Владивостоке. И - я цитирую Сергея Викторовича (Лаврова - прим. ред.) - наши голоса звучат в унисон с обновлённой Концепцией внешней политики Российской Федерации и призывают к справедливому мировому порядку", - заявил он.

Нынешнее заседание в Перми – на географической границе Европы и Азии – приурочено к широким международным слушаниям, которые проводятся в поддержку инициативы Президента России Владимира Путина о формировании контура равной, неделимой безопасности и сотрудничества в Большой Евразии, добавил Владимир Якушев.

"Инициатива предполагает укрепление равноправных, взаимовыгодных международных межрегиональных связей. Поэтому тема развития международного сотрудничества российских регионов представляется актуальной и важной. Сказанное в полной мере относится и к Пермскому краю – одному из опорных регионов отечественной индустрии. Крупному научному, образовательному и культурному центру нашей страны", - резюмировал он.

Теги: Якушев, Единая Россия


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