В России запрещена песня Noize MC* "Кооператив "Лебединое озеро""

В Санкт-Петербурге одним из судов принято решение о запрете в России композиции рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*). Речь идёт о песне "Кооператив Лебединое озеро". По данным руководителя объединенной пресс-службы судов северной столицы Дарьи Лебедевой, решение принял Приморский районный суд.

"Суждение эксперта также говорило о том, что в указанном материале могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям, а также высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя", - написала Лебедева.

Музыкальная композиция "Кооператив "Лебединое озеро"", произведённая и распространенная Алексеевым*, наполнена нецензурной лексикой, формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и армии России, вредна несовершеннолетним, может нанести вред моральному и нравственному развитию детей, уточнила Лебедева.

* Признан в России иноагентом