28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

"Здесь все устроено по-другому". Noize MC назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России

Музыкант Иван Алексеев, более известный аудитории как Noize MC, назвал Екатеринбург оппозиционной столицей страны. Город попал в тройку муниципалитетов, где группа все же смогла отыграть концерты и не попасть под отмену.

"В Екатеринбурге все устроено немножко по-другому. Это вообще оппозиционная столица России. Там нас отстояли, мы играли два дня в Теле Клубе - в самом большом клубе города", - рассказал музыкант в интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, всего было отменено 34 концерта в 32 городах. Отыграть удалось только в Екатеринбурге, Воронеже и Москве. Предполагаемой причиной Noize MC считает свою открытую поддержку Алексея Навального.

Теги: Noize MС, Екатеринбург, оппозиция



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