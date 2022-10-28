"Здесь все устроено по-другому". Noize MC назвал Екатеринбург оппозиционной столицей России

Музыкант Иван Алексеев, более известный аудитории как Noize MC, назвал Екатеринбург оппозиционной столицей страны. Город попал в тройку муниципалитетов, где группа все же смогла отыграть концерты и не попасть под отмену.

"В Екатеринбурге все устроено немножко по-другому. Это вообще оппозиционная столица России. Там нас отстояли, мы играли два дня в Теле Клубе - в самом большом клубе города", - рассказал музыкант в интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, всего было отменено 34 концерта в 32 городах. Отыграть удалось только в Екатеринбурге, Воронеже и Москве. Предполагаемой причиной Noize MC считает свою открытую поддержку Алексея Навального.