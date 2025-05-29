В Байкальске из-за убийства подростков отменены мероприятия Дня защиты детей

В иркутском Байкальске, где погибли несколько подростков, отменены праздничные мероприятия, которые должны были состояться в воскресенье, 1 июня, в День защиты детей.

Документ об этом подписал глава поселения Василий Темгеневский. Постановление опубликовала пресс-служба администрации Байкальского городского поселения.

В Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. ЧП произошло в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом. Сам он также погиб. В Иркутской области объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.