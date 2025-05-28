28 Мая 2025
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Фото: Федеральная таможенная служба

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о контрабанде золотой цепи за 13,5 млн рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о контрабанде драгоценных металлов. Уральцу, пытавшемуся вывезти из России огромную золотую цепь, назначен условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 48-летний житель Свердловской области. В ноябре 2022 года, находясь в зоне таможенного контроля аэропорта Кольцово, он собирался незаконно вывезти из РФ золото массой около 4 кг и стоимостью свыше 13,5 млн рублей в виде ювелирного изделия – цепи.

Когда его остановили таможенники, мужчина сообщил им недостоверные сведения об использовании золота в личных целях. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере".

золотая цепь весом 4 кг(2022)|Фото: Федеральная таможенная служба

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил уральцу 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Золотая цепь изъята в доход государства.

Напомним, что вскоре после этого случая в аэропорту Кольцово задержали мужчину с золотым автоматом Калашникова.

Теги: цепь, контрабанда, золото, суд, Екатеринбург


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Ранее 30.11.2022 11:05 Мск В аэропорту Екатеринбурга таможенники изъяли у пассажира огромную золотую цепь

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