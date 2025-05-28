В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о контрабанде золотой цепи за 13,5 млн рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о контрабанде драгоценных металлов. Уральцу, пытавшемуся вывезти из России огромную золотую цепь, назначен условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 48-летний житель Свердловской области. В ноябре 2022 года, находясь в зоне таможенного контроля аэропорта Кольцово, он собирался незаконно вывезти из РФ золото массой около 4 кг и стоимостью свыше 13,5 млн рублей в виде ювелирного изделия – цепи.

Когда его остановили таможенники, мужчина сообщил им недостоверные сведения об использовании золота в личных целях. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере".

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил уральцу 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно. Золотая цепь изъята в доход государства.

Напомним, что вскоре после этого случая в аэропорту Кольцово задержали мужчину с золотым автоматом Калашникова.