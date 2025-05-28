28 Мая 2025
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Фото: Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд приговорил доцента УГГУ за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге вынесен приговор доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову. Его признали виновным по статье УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
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Задержали Абрамова в ноябре 2024 года. Сообщалось, что после жалоб студентов УГГУ силовики нагрянули в вуз с проверкой и провели обыск в его кабинете. Сам доцент все отрицал. Суд не стал отправлять его под арест, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сегодня, 28 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Абрамову. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, доцент признан виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначено 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

В региональном Следственном комитете ранее сообщали, что в марте 2024 года преподаватель во время занятия в присутствии студентов умышленно допустил высказывания с ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ. По делу была назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза и проведены допросы.

Теги: доцент, дискредитация, приговор, Екатеринбург


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