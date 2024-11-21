В Екатеринбурге учителя истории отправили в колонию за слова о теракте на Крымском мосту

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении педагога. Мужчина признан виновным в публичном оправдании терроризма и ближайшие годы проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в суде, обвиняемый работал учителем истории и обществознания и не поддерживал действия российской власти в проводимой внутренней и внешней политике, в том числе связанные с СВО. По версии следствия, однажды в школьном учебном классе во время урока в присутствии 15-летних учеников 9-го класса, комментируя события, связанные с терактом (взрывом) на Крымском мосту, педагог допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь президента России.

Суд признал учителя виновным по статье УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью на 2 года. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Как добавили в суде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционный военный суд в Московской области.

Напомним, недавно у силовиков появились вопросы к доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову. Сообщалось, что в марте 2024 года преподаватель во время занятия в присутствии студентов умышленно допустил высказывания с ложной информацией об использовании Вооруженных Сил РФ. Доценту предъявили обвинение, но отправлять под арест не стали.