28 Мая 2025
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Новое управление администрации губернатора Астраханской области по работе с Госсоветом РФ возглавил участник СВО

Новое подразделение администрации губернатора Астраханской области на региональном уровне будет обеспечивать деятельность межведомственной комиссии по координации оказания  поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей в Государственном Совете Российской Федерации.

Напомним, в марте 2025 года Указом Президента Игорь Бабушкин назначен председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Сегодня губернатор назначил руководителя регионального управления по работе с Госсоветом РФ – им стал астраханец, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Михаил Барков.

Михаил Вячеславович Барков родился в 1975 году в городе Астрахани. В 1997 году окончил Астраханский государственный технический университет, по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит», получив квалификацию экономиста. Трудовую деятельность начал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Астраханской области, дослужившись к 2016 году до исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области. Далее работал начальником управления по семейной политике министерства социального развития и труда Астраханской области,  начальником отдела, заместителем директора государственного казённого учреждения Астраханской области «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов Астраханской области».

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В 2023 году добровольно заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Служил штурмовиком, снайпером-стрелком в воинской части на территории Луганской Народной республики. Был тяжело ранен, проходил лечение, в апреле 2025 года демобилизован по ранению. За личное мужество и отвагу Указом Президента России награжден государственной наградой – медалью Суворова. Прошёл отбор на участие в федеральной программе «Время героев», успешно завершил обучение по образовательной программе «Эффективное управление в системе публичной власти» при Президентской Академии ВШУ РАНХиГС.

Теги: игорь бабушкин, госсовет, сво, михаил барков


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